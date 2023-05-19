ВСУ показали бои защитников на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины опубликовали видео работы украинских защитников на Бахмутском направлении.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram, 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" в Facebook, командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский в Telegram

Детали: 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" опуиблкувала видео штурмовых действий одного из своих спецподразделений.

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3-я отдельная штурмовая бригада показала работу своих снайперов под Бахмутом.

3-тя окрема штурмова бригада показала роботу своїх снайперів під Бахмутом pic.twitter.com/u8VNI4mRN0 ВИДЕО ДНЯ May 19, 2023

Сырский также опубликовал видео работы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении

Прямая речь Сырского: "Благодаря мастерству и мужеству героев, удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах".