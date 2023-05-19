ВСУ показали бои защитников на Бахмутском направлении
Вооруженные силы Украины опубликовали видео работы украинских защитников на Бахмутском направлении.
Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram, 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" в Facebook, командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский в Telegram
Детали: 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" опуиблкувала видео штурмовых действий одного из своих спецподразделений.
3-я отдельная штурмовая бригада показала работу своих снайперов под Бахмутом.
3-тя окрема штурмова бригада показала роботу своїх снайперів під Бахмутом pic.twitter.com/u8VNI4mRN0— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 19, 2023ВИДЕО ДНЯ
Сырский также опубликовал видео работы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении
Прямая речь Сырского: "Благодаря мастерству и мужеству героев, удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах".