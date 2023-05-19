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Росія витрачає в Україні за добу 25-30 тисяч снарядів – Резніков

Євген КізіловП'ятниця, 19 травня 2023, 17:04
Росія витрачає в Україні за добу 25-30 тисяч снарядів – Резніков
олексій резніков, Getty Images

Російські окупанти використовують проти українців 25-30 тис. снарядів різного калібру на добу.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков на Україно-американському форумі в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "За нашими підрахунками, росіяни витрачали до 60 тис. снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі. Станом на сьогодні, за нашими підрахунками, вони вже використовують на добу 25-30 тис. снарядів різного калібру. Це теж дуже-дуже багато".

Деталі: Міністр також заявив, що країни НАТО не були готові до війни в Україні з точки зору логістики.

Пряма мова: "Оскільки процедури, які на сьогодні є в НАТО - правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, у якому нам довелося здійснювати забезпечення ЗСУ, - до цього країни НАТО не були готові. І на щастя, вони це вже теж усвідомили".

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Теми: РосіяУкраїназброяРезніков
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