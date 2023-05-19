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Россия тратит в Украине за сутки 25-30 тысяч снарядов – Резников

Евгений КизиловПятница, 19 мая 2023, 17:04
Россия тратит в Украине за сутки 25-30 тысяч снарядов – Резников
алексей резников, Getty Images

Российские оккупанты используют против украинцев 25-30 тыс. снарядов разного калибра в сутки.

Источник: министр обороны Алексей Резников на Украино-американском форуме в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "По нашим подсчетам россияне тратили до 60 тыс. снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тыс. снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много".

Детали: Министр также заявил, что страны НАТО не были готовы к войне в Украине с точки зрения логистики.

Прямая речь: "Поскольку процедуры, которые на сегодняшний день есть в НАТО - правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, - к этому страны НАТО не были готовы. И к счастью, они это уже тоже осознали".

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Темы: РосcияУкраинаоружиеРезников
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