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Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: росіяни відступили з втратами

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 травня 2023, 18:54
Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: росіяни відступили з втратами

Українські захисники успішно відбили спробу штурму росіян опорного пункту бійців ДПСУ у Бахмуті.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Ще одну спробу штурму прикордонники успішно відбили. Ворожа група піхоти атакувала опорний пункт бійців ДПСУ, обстріляла вогневу точку та спробувала підійти до позицій.

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Наші захисники відповіли вогнем, а з наближенням окупантів закидали їх гранатами".

Деталі: Прикордонники відзначають, що за недовготривалий бій, половину російських штурмовиків знешкоджено: 2 вбито, 3 поранено.

Зазнавши невдачі, противник відступив.

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Теми: Прикордонна службаБахмутвійнаРосія
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