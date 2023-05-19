Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: росіяни відступили з втратами

Українські захисники успішно відбили спробу штурму росіян опорного пункту бійців ДПСУ у Бахмуті.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Ще одну спробу штурму прикордонники успішно відбили. Ворожа група піхоти атакувала опорний пункт бійців ДПСУ, обстріляла вогневу точку та спробувала підійти до позицій.

Реклама:

Наші захисники відповіли вогнем, а з наближенням окупантів закидали їх гранатами".

Деталі: Прикордонники відзначають, що за недовготривалий бій, половину російських штурмовиків знешкоджено: 2 вбито, 3 поранено.

Зазнавши невдачі, противник відступив.