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Пограничники отбили штурм опорного пункта в Бахмуте: россияне отступили с потерями

Алена МазуренкоПятница, 19 мая 2023, 18:54
Пограничники отбили штурм опорного пункта в Бахмуте: россияне отступили с потерями

Украинские защитники успешно отбили попытку штурма россиян опорного пункта бойцов ГПСУ в Бахмуте.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Еще одну попытку штурма пограничники успешно отбили. Вражеская группа пехоты атаковала опорный пункт бойцов ГПСУ, обстреляла огневую точку и попыталась подойти к позициям.

Наши защитники ответили огнем, а с приближением оккупантов забросали их гранатами".

Детали: Пограничники отмечают, что за недолгий бой, половина российских штурмовиков обезврежена: 2 убиты, 3 ранены.

Потерпев неудачу, противник отступил.

Темы: Пограничная службаБахмутвойнаРосcия
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