Пограничники отбили штурм опорного пункта в Бахмуте: россияне отступили с потерями
Пятница, 19 мая 2023, 18:54
Украинские защитники успешно отбили попытку штурма россиян опорного пункта бойцов ГПСУ в Бахмуте.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Еще одну попытку штурма пограничники успешно отбили. Вражеская группа пехоты атаковала опорный пункт бойцов ГПСУ, обстреляла огневую точку и попыталась подойти к позициям.
Наши защитники ответили огнем, а с приближением оккупантов забросали их гранатами".
Детали: Пограничники отмечают, что за недолгий бой, половина российских штурмовиков обезврежена: 2 убиты, 3 ранены.
Потерпев неудачу, противник отступил.