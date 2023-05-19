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Росіяни перекинули під Бахмут ще кілька тисяч окупантів, тривають важкі бої – Маляр

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 травня 2023, 19:17
Росіяни перекинули під Бахмут ще кілька тисяч окупантів, тривають важкі бої – Маляр
БАХМУТ, MAXAR TECHNOLOGIES

Російські загарбники перекинули на бахмутський напрямок ще декілька тисяч окупантів, тривають дуже важкі бої. Українські захисники дещо знизили темпи просування. 

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої.

Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.

Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати".

Деталі: За словами Маляр, у Бахмуті окупанти перетворюють будівлі на попіл.

Росіяни залишають у місті лише фундамент, який неможливо обороняти.

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Разом з тим, українські війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак".

Заступниця міністра додала, що у передмісті Бахмута 19 травня темпи просування захисників дещо знизились.

Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені позиції.

Українські воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку.

Маляр наголошує, що оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує:

  • ворога нищать;
  • наступальний ворожий потенціал знижують;
  • час для інших заплановани дій виграють.

Теми: Бахмутвійнаокупація
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