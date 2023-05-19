Россияне перебросили под Бахмут еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются тяжелые бои – Маляр

Российские захватчики перебросили на Бахмутское направление еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются очень тяжелые бои. Украинские защитники снизили там темпы продвижения.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр

Прямая речь: "На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Реклама:

Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери".

Детали: По словам Маляр, в Бахмуте оккупанты превращают здания в пепел.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне оставляют в городе только фундамент, который невозможно оборонять.

Вместе с тем, украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет".

Заместитель министра добавила, что в пригороде Бахмута 19 мая темпы продвижения защитников несколько снизились.

В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции.

Украинские воины отражают все атаки врага на этом направлении.

Маляр отмечает, что оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: