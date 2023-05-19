Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне перебросили под Бахмут еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются тяжелые бои – Маляр

Алена МазуренкоПятница, 19 мая 2023, 19:17
Россияне перебросили под Бахмут еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются тяжелые бои – Маляр
БАХМУТ, MAXAR TECHNOLOGIES

Российские захватчики перебросили на Бахмутское направление еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются очень тяжелые бои. Украинские защитники снизили там темпы продвижения.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр

Прямая речь: "На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Реклама:

Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери".

Детали: По словам Маляр, в Бахмуте оккупанты превращают здания в пепел.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне оставляют в городе только фундамент, который невозможно оборонять.

Вместе с тем, украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет".

Заместитель министра добавила, что в пригороде Бахмута 19 мая темпы продвижения защитников несколько снизились.

В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции.

Украинские воины отражают все атаки врага на этом направлении.

Маляр отмечает, что оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет:

  • врага уничтожают;
  • наступательный вражеский потенциал снижают;
  • время для других запланированных действий выигрывают.

Темы: Бахмутвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: