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Россияне перебросили под Бахмут еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются тяжелые бои – Маляр

Алена МазуренкоПятница, 19 мая 2023, 19:17
Россияне перебросили под Бахмут еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются тяжелые бои – Маляр
БАХМУТ, MAXAR TECHNOLOGIES

Российские захватчики перебросили на Бахмутское направление еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются очень тяжелые бои. Украинские защитники снизили там темпы продвижения.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр

Прямая речь: "На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери".

Детали: По словам Маляр, в Бахмуте оккупанты превращают здания в пепел.

Россияне оставляют в городе только фундамент, который невозможно оборонять.

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Вместе с тем, украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет".

Заместитель министра добавила, что в пригороде Бахмута 19 мая темпы продвижения защитников несколько снизились.

В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции.

Украинские воины отражают все атаки врага на этом направлении.

Маляр отмечает, что оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет:

  • врага уничтожают;
  • наступательный вражеский потенциал снижают;
  • время для других запланированных действий выигрывают.

Темы: Бахмутвойнаоккупация
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