Россияне перебросили под Бахмут еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются тяжелые бои – Маляр
Российские захватчики перебросили на Бахмутское направление еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются очень тяжелые бои. Украинские защитники снизили там темпы продвижения.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр
Прямая речь: "На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.
Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.
Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери".
Детали: По словам Маляр, в Бахмуте оккупанты превращают здания в пепел.
Россияне оставляют в городе только фундамент, который невозможно оборонять.
Вместе с тем, украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет".
Заместитель министра добавила, что в пригороде Бахмута 19 мая темпы продвижения защитников несколько снизились.
В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции.
Украинские воины отражают все атаки врага на этом направлении.
Маляр отмечает, что оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет:
- врага уничтожают;
- наступательный вражеский потенциал снижают;
- время для других запланированных действий выигрывают.