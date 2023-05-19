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Росія заборонила в’їзд Обамі

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 20:24

Міністерство закордонних справ Росії в четвер оголосило про заборону в’їзду до країн 500 громадянам Сполучених Штатів "у відповідь на антиросійські санкції, які регулярно запроваджує адміністрація Джо Байдена".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві МЗС РФ.

Серед тих, кому Росія забороняє в’їзд – колишній президент США Барак Обама, "чинні керівники різних рівнів виконавчої влади" й члени Конгресу, колишні посадовці Білого дому, а також працівники аналітичних центрів, яких Москва звинувачує в "русофобії".

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Також, ідеться в заяві, до російського стоп-листа "внесено й тих у владних і правоохоронних структурах, хто безпосередньо причетний до переслідувань інакомислячих за слідами так званого "штурму Капітолія".

У списку можна також помітити колишню міністерку фінансів України Наталію Яресько, коміків Джиммі Кіммела й Стівена Кольбера

"Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися", – додали в МЗС Росії.

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Окремо відомство сказало, що не дозволить американським консулам відвідати затриманого в РФ за звинуваченнями в "шпигунстві" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у відповідь на відмову видати візи російським пропагандистам, які мали їхати до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Москва не вперше забороняє в'їзд громадянам США у відповідь на американські санкції через повномасштабне вторгнення в Україну. У лютому, наприклад, у стоп-лист потрапили 77 американців, які очолюють органи влади в штатах, низку федеральних відомств, а також компаній, причетних до постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо, в п'ятницю адміністрація президента США Джо Байдена додала 71 компанію до торгового чорного списку за підтримку Росії.

Теми: РосіяОбама
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