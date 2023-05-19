Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія заборонила в’їзд Обамі

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 20:24

Міністерство закордонних справ Росії в четвер оголосило про заборону в’їзду до країн 500 громадянам Сполучених Штатів "у відповідь на антиросійські санкції, які регулярно запроваджує адміністрація Джо Байдена".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві МЗС РФ.

Серед тих, кому Росія забороняє в’їзд – колишній президент США Барак Обама, "чинні керівники різних рівнів виконавчої влади" й члени Конгресу, колишні посадовці Білого дому, а також працівники аналітичних центрів, яких Москва звинувачує в "русофобії".

Також, ідеться в заяві, до російського стоп-листа "внесено й тих у владних і правоохоронних структурах, хто безпосередньо причетний до переслідувань інакомислячих за слідами так званого "штурму Капітолія".

У списку можна також помітити колишню міністерку фінансів України Наталію Яресько, коміків Джиммі Кіммела й Стівена Кольбера

"Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися", – додали в МЗС Росії.

Окремо відомство сказало, що не дозволить американським консулам відвідати затриманого в РФ за звинуваченнями в "шпигунстві" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у відповідь на відмову видати візи російським пропагандистам, які мали їхати до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

ВІДЕО ДНЯ

Москва не вперше забороняє в'їзд громадянам США у відповідь на американські санкції через повномасштабне вторгнення в Україну. У лютому, наприклад, у стоп-лист потрапили 77 американців, які очолюють органи влади в штатах, низку федеральних відомств, а також компаній, причетних до постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо, в п'ятницю адміністрація президента США Джо Байдена додала 71 компанію до торгового чорного списку за підтримку Росії.

Теми: РосіяОбама
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
Росія
Росія ввозить через Казахстан дрони і мікросхеми для ракет – розслідування
На 4 напрямках 70 бойових зіткнень, окупанти втратили 2 артпідрозділи - Генштаб
Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: росіяни відступили з втратами
Останні новини
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
23:42
NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат
Усі новини...
Реклама: