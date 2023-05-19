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Россия запретила въезд Обаме

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 20:24

Министерство иностранных дел России в четверг объявило о запрете въезда в страны 500 гражданам Соединенных Штатов "в ответ на антироссийские санкции, которые регулярно вводит администрация Джо Байдена".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД РФ.

Среди тех, кому Россия запрещает въезд – бывший президент США Барак Обама, "действующие руководители различных уровней исполнительной власти" и члены Конгресса, бывшие чиновники Белого дома, а также работники аналитических центров, которых Москва обвиняет в "русофобии".

Также, говорится в заявлении, в российский стоп-лист "включены и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия".

В списке можно также заметить бывшего министра финансов Украины Наталью Яресько, комиков Джимми Киммела и Стивена Кольбера

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться", – добавили в МИД России.

Отдельно ведомство сказало, что не позволит американским консулам посетить задержанного в РФ по обвинениям в "шпионаже" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в ответ на отказ выдать визы российским пропагандистам, которые должны были ехать в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

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Москва не впервые запрещает въезд гражданам США в ответ на американские санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале, например, в стоп-лист попали 77 американцев, возглавляющих органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Украине.

Напомним, в пятницу администрация президента США Джо Байдена добавила 71 компанию в торговый черный список за поддержку России.

Темы: РосcияОбама
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