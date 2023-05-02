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Київ розірве договори з УПЦ МП, коли Верховна Рада заборонить її – відповідь на петицію

Олена РощінаВівторок, 2 травня 2023, 15:42
Київ розірве договори з УПЦ МП, коли Верховна Рада заборонить її – відповідь на петицію
Києво-Печерська лавра, фото з сайту news.church.ua

Київська влада у відповідь на петицію заявила, що столиця зможе розірвати договори оренди з Українською православною церквою Московського патріархату після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорі, тобто в Росії.

Джерело: відповідь заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка на петицію №11928 "Розірвати всі договори міста Києва та УПЦ МП"

Пряма мова Бондаренка: "Враховуючи повномасштабне вторгнення Російської Федерації та триваючу широкомасштабну збройну агресію на території України, а також існуючий суспільний запит, підтримую електронну петицію № 11928 "Розірвати всі договори міста Києва та УПЦ МП". 

Заходи з реалізації порушених в електронній петиції питань вживатимуться після прийняття Верховною Радою України відповідних законодавчих актів".

Деталі: Петиція з вимогою розірвати всі договори з УПЦ МП у Києві була оприлюднена на сайті київської влади 5 квітня і вже за добу набрала необхідну кількість голосів, 7 квітня її відправили на розгляд. 2 травня заступник мера дав відповідь на неї.

Бондаренко зазначив, що за Конституцією України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а припинення або розірвання договорів оренди комунального майна територіальної громади Києва врегульовані Цивільним кодексом, законом "Про оренду державного та комунального майна" та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим Кабміном 03.06.2020.

Відповідно до закону, договір оренди може бути достроково припинений за згодою сторін, за рішенням суду та з інших підстав, передбачених законом або договором.

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Вирішення питання щодо розірвання всіх договорів оренди з УПЦ МП у чинному  правовому полі можливе шляхом відмови у продовженні терміну дії договорів оренди з підстав, передбачених законом та порядком.

Відповідно до Земельного кодексу України, розташування на земельних ділянках будівель легальних релігійних організацій є підставою для набуття ними прав на землю, а припинення діяльності відповідних релігійних організацій є однією з підстав припинення права користування земельними ділянками.

З метою унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України, зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. 

Після прийняття Верховною Радою зазначеного законопроєкту орендодавці комунального майна територіальної громади міста Києва будуть вживати заходи щодо розірвання договорів оренди з Українською православною церквою (МП), зазначив Бондаренко.

Цьому передувало: Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" з 29 березня розірвав договір про оренду приміщень з Українською православною церквою Московського патріархату, проте представники УПЦ МП досі повністю не покинули лавру.

У деяких містах та регіонах України місцева влада ухвалила рішення про "заборону" УПЦ МП чи про розірвання договорів на користування землею з нею.

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Теми: КиївУПЦ МПземляВерховна Рада
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