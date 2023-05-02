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Данілов не виключив "трошечки інші засоби" для звільнення Криму

Євген КізіловВівторок, 2 травня 2023, 21:45
Данілов не виключив трошечки інші засоби для звільнення Криму
Олексій Данілов, фото: ДМИТРО ЛАРІН

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов припустив, що Україна може використати неочікувані методи звільнення Криму від російської окупації.

Джерело: Данілов в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми будемо звільняти (Крим – ред.) в такий спосіб, який вважатимемо за необхідне… І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися".

Деталі: Секретар РНБО не надав подробиць, про які саме засоби йдеться.

Також він прокоментував останні вибухи на півострові.

Пряма мова: "Господь – милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Останнім часом почастішала "бавовна" в окупованому Криму. Зокрема, вибухи пролунали 1 травня на заході півострова. Окупанти сказали, що то їхня ППО збила безпілотники.

2 травня вибух стався на базі російських прикордонних військ під Сімферополем. Деталі з'ясовуються.

Теми: КримДаніловдеокупація
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