Атака на Київ: внаслідок падіння уламків загорівся дах багатоповерхівки

У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі загорівся дах багатоповерхівки, падіння уламків також зафіксовано у Дарницькому і Солом’янському районах.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Попка: "Попередня інформація. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста (спочатку повідомлялося про загоряння даху 10-поверхової будівлі в Дарницькому районі, згодом інформацію виправили, – ред.)".

Деталі: Інформацію про пожежу на даху київської багатоповерхівки також підтвердив міський голова Віталій Кличко.

"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило", – повідомив він.

За словами начальника КМВА, відбувається локалізація пожежі площею близько 80 кв. м. на даху багатоповерхівки.

"Інформація щодо потерпілих поки не надходила. Дані уточнюються", – додав Попко.

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Доповнено о 02:20. За попередньою інформацією КМВА, падіння уламків також зафіксовано на кількох вулицях в Дарницькому та Солом’янському районах Києва, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.