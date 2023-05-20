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Атака на Київ: внаслідок падіння уламків загорівся дах багатоповерхівки

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 01:53
Атака на Київ: внаслідок падіння уламків загорівся дах багатоповерхівки
КИЇВ, ФОТО: GETTY IMAGES

У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі загорівся дах багатоповерхівки, падіння уламків також зафіксовано у Дарницькому і Солом’янському районах.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Попка: "Попередня інформація. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста (спочатку повідомлялося про загоряння даху 10-поверхової будівлі в Дарницькому районі, згодом інформацію виправили, – ред.)".

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Деталі: Інформацію про пожежу на даху київської багатоповерхівки також підтвердив міський голова Віталій Кличко.  

"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило", – повідомив він.

За словами начальника КМВА, відбувається локалізація пожежі площею близько 80 кв. м. на даху багатоповерхівки.

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"Інформація щодо потерпілих поки не надходила. Дані уточнюються", – додав Попко.

Доповнено о 02:20. За попередньою інформацією КМВА, падіння уламків також зафіксовано на кількох вулицях в Дарницькому та Солом’янському районах Києва, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Теми: КиївВіталій Кличкоповітряна тривога
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