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Атака на Киев: в результате падения обломков загорелась крыша многоэтажки

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 01:53
Атака на Киев: в результате падения обломков загорелась крыша многоэтажки
КИЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

В Днепровском районе Киева в результате падения обломков сбитой вражеской цели загорелась крыша многоэтажки, падение обломков также зафиксировано в Дарницком и Соломенском районах.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram, городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Попка: "Предварительная информация. В результате падения обломков возник пожар крыши многоэтажного здания в Днепровском районе города (сначала сообщалось о возгорании крыши 10-этажного здания в Дарницком районе, впоследствии информацию исправили, –ред.)".

Детали: Информацию о пожаре на крыше киевской многоэтажки также подтвердил городской голова Виталий Кличко.

"Пожар на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте. Информации о пострадавших пока не поступало", – сообщил он.

По словам начальника КГВА, происходит локализация пожара площадью около 80 кв. м. на крыше многоэтажки.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Данные уточняются", – добавил Попко.

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Дополнено в 02:20. По предварительной информации КГВА, падение обломков также зафиксировано на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Темы: КиевВиталий Кличковоздушная тревога
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