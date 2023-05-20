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Обстріли Сумщини: за добу – понад 130 "прильотів"

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 02:42
Обстріли Сумщини: за добу – понад 130 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 19 травня російські окупанти здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано 131 вибух.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Шалигинській громаді здійснено обстріл з АГС (10 вибухів).

По Путивльській громаді росіяни гатили з мінометів (3 обстріли).

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), зруйновано житловий будинок.

У Юнаківській громаді поблизу с. Садки внаслідок скидання вибухового пристрою з БпЛА на автомобіль зі співробітниками АТ "Сумиобленерго" загинули 3 особи. Також були обстріли з артилерії 10 (вибухів), РСЗВ (34 вибухи) та мінометів (6 вибухів).

По території Краснопільської громади росіяни здійснили обстріл з мінометів (14 вибухів), РСЗВ (20 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

У Великописарівській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (20 вибухів).

У Білопільській громаді був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
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