Обстріли Сумщини: за добу – понад 130 "прильотів"

Протягом 19 травня російські окупанти здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано 131 вибух.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Шалигинській громаді здійснено обстріл з АГС (10 вибухів).

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По Путивльській громаді росіяни гатили з мінометів (3 обстріли).

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), зруйновано житловий будинок.

У Юнаківській громаді поблизу с. Садки внаслідок скидання вибухового пристрою з БпЛА на автомобіль зі співробітниками АТ "Сумиобленерго" загинули 3 особи. Також були обстріли з артилерії 10 (вибухів), РСЗВ (34 вибухи) та мінометів (6 вибухів).

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По території Краснопільської громади росіяни здійснили обстріл з мінометів (14 вибухів), РСЗВ (20 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

У Великописарівській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (20 вибухів).

У Білопільській громаді був артилерійський обстріл (6 вибухів).