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Обстрелы Сумщины: за сутки – более 130 "прилетов"

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 02:42
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 130 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 19 мая российские оккупанты совершили 17 обстрелов Сумской области, зафиксирован 131 взрыв.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Шалыгинской громаде осуществлен обстрел из АГС (10 взрывов).

По Путивльской громаде россияне били из минометов (3 обстрела).

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), разрушен жилой дом.

В Юнаковской громаде вблизи с. Садки в результате сброса взрывного устройства с БпЛА на автомобиль с сотрудниками АО "Сумыоблэнерго" погибли 3 человека. Также были обстрелы из артиллерии 10 (взрывов), РСЗО (34 взрыва) и минометов (6 взрывов).

По территории Краснопольской громады россияне совершили обстрел из минометов (14 взрывов), РСЗО (20 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

В Великописаревской громаде осуществлен обстрел из РСЗО (20 взрывов).

В Белопольской громаде был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
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