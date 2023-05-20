Байден у Хіросімі оголосить про чергову військову допомогу Україні на $375 млн – ЗМІ

Президент США Джо Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $375 мільйонів після зустрічі у найближчі вихідні з Володимиром Зеленським на саміті лідерів G7 в японському місті Хіросіма.

Джерело: Politico з посиланням на трьох американських і українських чиновників

Деталі: Як пише видання, пакет допомоги включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї – обладнання, яке США і союзники постачали Києву раніше, але яке буде дуже потрібне у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа.

За інформацією Politico, про це стало відомо після того, як президент США дав зрозуміти, що дозволить передачу Україні третіми країнами американських винищувачів F-16, повідомивши своїм колегам із G7, що підтримає спільні міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів.

"У сукупності ці кроки є сильним проявом підтримки Києва напередодні очікуваного контрнаступу, який, як сподіваються українці, дозволить повернути більше територій, захоплених Росією", – пише видання.

Нагадаємо: Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив особисту участь Володимира Зеленського в саміті "Групи семи" в японському місті Хіросіма.