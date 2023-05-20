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Байден у Хіросімі оголосить про чергову військову допомогу Україні на $375 млн – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 03:20
Байден у Хіросімі оголосить про чергову військову допомогу Україні на $375 млн – ЗМІ
Джо Байден. Фото AP

Президент США Джо Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $375 мільйонів після зустрічі у найближчі вихідні з Володимиром Зеленським на саміті лідерів G7 в японському місті Хіросіма.

Джерело: Politico з посиланням на трьох американських і українських чиновників

Деталі: Як пише видання, пакет допомоги включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї – обладнання, яке США і союзники постачали Києву раніше, але яке буде дуже потрібне у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа. 

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За інформацією Politico, про це стало відомо після того, як президент США дав зрозуміти, що дозволить передачу Україні третіми країнами американських винищувачів F-16, повідомивши своїм колегам із G7, що підтримає спільні міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів.

"У сукупності ці кроки є сильним проявом підтримки Києва напередодні очікуваного контрнаступу, який, як сподіваються українці, дозволить повернути більше територій, захоплених Росією", – пише видання.

Нагадаємо: Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив особисту участь Володимира Зеленського в саміті "Групи семи" в японському місті Хіросіма.

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Теми: БайденЯпоніяСШАдопомога Україні
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