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Байден в Хиросиме объявит об очередной военной помощи Украине на $375 млн – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 03:20
Байден в Хиросиме объявит об очередной военной помощи Украине на $375 млн – СМИ
Джо Байден. Фото AP

Президент США Джо Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $375 миллионов после встречи в ближайшие выходные с Владимиром Зеленским на саммите лидеров G7 в японском городе Хиросима.

Источник: Politico со ссылкой на трех американских и украинских чиновников

Детали: Как пишет издание, пакет помощи будет включать больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия – оборудование, которое США и союзники поставляли Киеву раньше, но которое будет очень нужно в месяцы тяжелых боев, которые ожидаются этой весной и летом.

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По информации Politico, об этом стало известно после того, как президент США дал понять, что разрешит передачу Украине третьими странами американских истребителей F-16, сообщив своим коллегам из G7, что поддержит совместные международные усилия по подготовке украинских пилотов.

"В совокупности эти шаги являются сильным проявлением поддержки Киева накануне ожидаемого контрнаступления, которое, как надеются украинцы, позволит вернуть больше территорий, захваченных Россией", – пишет издание.

Напомним: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил личное участие Владимира Зеленского в саммите "Группы семи" в японском городе Хиросима.

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Темы: БайденЯпонияСШАпомощь Украине
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