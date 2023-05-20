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На окуповані території Запорізької області прибули "кадирівці" – ЦНС

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 04:05
На окуповані території Запорізької області прибули кадирівці – ЦНС
"Кадирівці". ФОТО: РАДІО СВОБОДА

На захоплених територіях Запорізької області зафіксована присутність окупантів із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окуповані території Запоріжжя окупанти перекинули мотострілецький батальйон "Юг-Ахмат", який підпорядковується Кадирову".

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Нагадаємо: За даними ЦНС, у Курську область Росії прибули спецпризначенці для проведення диверсій та контрдиверсійних заходів на кордоні з Україною.

Теми: КадировЗапорізька область
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