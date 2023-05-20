На оккупированные территории Запорожской области прибыли "кадыровцы" – ЦНС
Суббота, 20 мая 2023, 04:05
На захваченных территориях Запорожской области зафиксировано присутствие оккупантов из личных отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "На временно оккупированные территории Запорожья оккупанты перебросили мотострелковый батальон "Юг-Ахмат", который подчиняется Кадырову".
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Напомним: По данным ЦНС, в Курскую область России прибыли спецназовцы для проведения диверсий и контрдиверсионных мероприятий на границе с Украиной.