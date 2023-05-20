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На оккупированные территории Запорожской области прибыли "кадыровцы" – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 04:05
На оккупированные территории Запорожской области прибыли кадыровцы – ЦНС
"КАДЫРОВЦЫ". ФОТО: РАДИО СВОБОДА

На захваченных территориях Запорожской области зафиксировано присутствие оккупантов из личных отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированные территории Запорожья оккупанты перебросили мотострелковый батальон "Юг-Ахмат", который подчиняется Кадырову".

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Напомним: По данным ЦНС, в Курскую область России прибыли спецназовцы для проведения диверсий и контрдиверсионных мероприятий на границе с Украиной.

Темы: КадыровЗапорожская область
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