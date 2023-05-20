Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО збила усі "Шахеди" над Києвом: уламки пошкодили 2 житлові будинки і автомобілі

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 05:28
ППО збила усі Шахеди над Києвом: уламки пошкодили 2 житлові будинки і автомобілі
УЛАМКИ ЗБИТОГО "ШАХЕДА". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі "Шахеди", які атакували Київ вночі 20 травня. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено 2 житлові будівлі, приміщення СТО та автомобілі, попередньо обійшлося без постраждалих.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Цією ночі агресор знову здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси "Shahed". 

Реклама:

Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобами нашої ППО. Ударів по Києву не допущено".

Деталі: Начальник КМВА також уточнив інформацію про наслідки падіння уламків на територію Києва:

  • у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована, без жертв;
  • у Дарницькому районі пошкоджено будівлі СТО та припарковані автомобілі;
  • у Печерському районі пошкоджені вікна житлового будинку;
  • у Соломʼянському районі пошкоджено дорожнє покриття і автотранспорт.

За словами Попка, інформація про потерпілих наразі не надходила.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше начальник КМВА повідомив, що у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі загорівся дах багатоповерхівки, падіння уламків також було зафіксоване у Дарницькому і Солом’янському районах.

Теми: ШахедППОКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Шахед
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Над Україною увечері збили обидва "Шахеди"
11 дронів з 20 було знищено над Україною за ніч
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: