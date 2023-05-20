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ППО збила усі "Шахеди" над Києвом: уламки пошкодили 2 житлові будинки і автомобілі

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 05:28
ППО збила усі Шахеди над Києвом: уламки пошкодили 2 житлові будинки і автомобілі
УЛАМКИ ЗБИТОГО "ШАХЕДА". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі "Шахеди", які атакували Київ вночі 20 травня. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено 2 житлові будівлі, приміщення СТО та автомобілі, попередньо обійшлося без постраждалих.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Цією ночі агресор знову здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси "Shahed". 

Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобами нашої ППО. Ударів по Києву не допущено".

Деталі: Начальник КМВА також уточнив інформацію про наслідки падіння уламків на територію Києва:

  • у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована, без жертв;
  • у Дарницькому районі пошкоджено будівлі СТО та припарковані автомобілі;
  • у Печерському районі пошкоджені вікна житлового будинку;
  • у Соломʼянському районі пошкоджено дорожнє покриття і автотранспорт.

За словами Попка, інформація про потерпілих наразі не надходила.

Раніше начальник КМВА повідомив, що у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі загорівся дах багатоповерхівки, падіння уламків також було зафіксоване у Дарницькому і Солом’янському районах.

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Теми: ШахедППОКиїв
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