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ПВО сбила все "Шахеды" над Киевом: обломки повредили 2 жилых дома и автомобили

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 05:28
ПВО сбила все Шахеды над Киевом: обломки повредили 2 жилых дома и автомобили
ОБЛОМКИ СБИТОГО "ШАХЕДА". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские "Шахеды", которые атаковали Киев ночью 20 мая. В результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены 2 жилых здания, помещения СТО и автомобили, предварительно обошлось без пострадавших.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью агрессор снова совершил массированную атаку дронами. По предварительной информации, были применены барражирующие боеприпасы "Shahed".

Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Ударов по Киеву не допущено".

Детали: Начальник КГВА также уточнил информацию о последствиях падения обломков на территорию Киева:

  • в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован, без жертв;
  • в Дарницком районе повреждены здания СТО и припаркованные автомобили;
  • в Печерском районе повреждены окна жилого дома;
  • в Соломенском районе повреждено дорожное покрытие и автотранспорт.

По словам Попко, информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее начальник КГВА сообщил, что в Днепровском районе Киева в результате падения обломков сбитой вражеской цели загорелась крыша многоэтажки, падение обломков также было зафиксировано в Дарницком и Соломенском районах.

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Темы: ШахедПВОКиев
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