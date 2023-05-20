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"Бої за кожен метр фортеці": ССО показали кадри з вулиць Бахмута

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 09:05
Бої за кожен метр фортеці: ССО показали кадри з вулиць Бахмута
скріншот

Сили спецоперацій показали кадри з Бахмута, як українське військо відвойовує місто.

Джерело: ССО

Дослівно: "Бахмут. Жорстокі бої за кожен метр українського міста-фортеці.

Кадри, зняті операторами одного з центрів Сил спеціальних операцій ЗС України. Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини".

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Теми: БахмутвійнаЗбройні силиДонецька область
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