"Бої за кожен метр фортеці": ССО показали кадри з вулиць Бахмута
Субота, 20 травня 2023, 09:05
Сили спецоперацій показали кадри з Бахмута, як українське військо відвойовує місто.
Джерело: ССО
Дослівно: "Бахмут. Жорстокі бої за кожен метр українського міста-фортеці.
Кадри, зняті операторами одного з центрів Сил спеціальних операцій ЗС України. Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини".
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