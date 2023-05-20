"Бои за каждый метр крепости": ССО показали кадры с улиц Бахмута

Силы спецопераций показали кадры из Бахмута, как украинское войско отвоевывает город.

Источник: ССО

Дословно: "Бахмут. Жестокие бои за каждый метр украинского города-крепости.

Кадры, снятые операторами одного из центров Сил специальных операций ВС Украины. Ни одно видео, снятое в Бахмуте, вполне не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из красивейших городов Донецкой области".