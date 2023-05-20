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Британська розвідка: Росія кидає нові сили на захоплення Бахмута, щоб заявити хоч про якийсь успіх

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 09:34

Росія продовжує стягувати додаткові сили до міста Бахмут Донецької області, яке майже повністю перебуває під її контролем, аби остаточно захопити його й заявити про "певний успіх" у війні з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в суботньому огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії.

За оцінкою британської розвідки, за останні чотири дні Росія, ймовірно, перекинула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку.

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Це сталося після того, як українські війська здобули тактичні переваги на флангах міста, а також після "публічно озвучених сумнівів" щодо готовності приватної військової компанії "Вагнера" продовжувати бойові дії в цьому секторі.

"Зважаючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів, така передислокація є значним кроком з боку російського командування", – вважають у розвідці британського Міноборони.

Там додають, що російське керівництво, ймовірно, й далі розглядає захоплення Бахмута як ключову військову мету в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх у конфлікті".

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У Міноборони Британії також висловлювали припущення, що на 15-тий місяць повномасштабної війни сили РФ навряд чи будуть здатні до ефективного контролю своїх дій вздовж усієї лінії фронту.

Теми: БахмутвійнаокупаціяРосія
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