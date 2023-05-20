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Британская разведка: Россия бросает новые силы на захват Бахмута, чтобы заявить хоть о каком-то успехе

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 09:34

Россия продолжает стягивать дополнительные силы в город Бахмут Донецкой области, который почти полностью находится под ее контролем, чтобы окончательно захватить его и заявить об "определенном успехе" в войне с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.

По оценке британской разведки, за последние четыре дня Россия, вероятно, перебросила до нескольких батальонов для усиления Бахмутского направления.

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Это произошло после того, как украинские войска получили тактические преимущества на флангах города, а также после "публично озвученных сомнений" относительно готовности частной военной компании "Вагнера" продолжать боевые действия в этом секторе.

"Учитывая то, что Россия, вероятно, сохраняет в Украине относительно небольшое количество не вовлеченных в боевые действия подразделений, такая передислокация является значительным шагом со стороны российского командования", – считают в разведке британского Минобороны.

Там добавляют, что российское руководство, вероятно, и дальше рассматривает захват Бахмута как ключевую военную цель в ближайшей перспективе, которая позволит "заявить об определенном успехе в конфликте".

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В Минобороны Британии также высказывали предположение, что на 15-й месяц полномасштабной войны силы РФ вряд ли будут способны к эффективному контролю своих действий вдоль всей линии фронта.

Темы: БахмутвойнаоккупацияРосcия
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