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Британская разведка: Россия бросает новые силы на захват Бахмута, чтобы заявить хоть о каком-то успехе

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 09:34

Россия продолжает стягивать дополнительные силы в город Бахмут Донецкой области, который почти полностью находится под ее контролем, чтобы окончательно захватить его и заявить об "определенном успехе" в войне с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.

По оценке британской разведки, за последние четыре дня Россия, вероятно, перебросила до нескольких батальонов для усиления Бахмутского направления.

Это произошло после того, как украинские войска получили тактические преимущества на флангах города, а также после "публично озвученных сомнений" относительно готовности частной военной компании "Вагнера" продолжать боевые действия в этом секторе.

"Учитывая то, что Россия, вероятно, сохраняет в Украине относительно небольшое количество не вовлеченных в боевые действия подразделений, такая передислокация является значительным шагом со стороны российского командования", – считают в разведке британского Минобороны.

Там добавляют, что российское руководство, вероятно, и дальше рассматривает захват Бахмута как ключевую военную цель в ближайшей перспективе, которая позволит "заявить об определенном успехе в конфликте".

В Минобороны Британии также высказывали предположение, что на 15-й месяц полномасштабной войны силы РФ вряд ли будут способны к эффективному контролю своих действий вдоль всей линии фронта.

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Темы: БахмутвойнаоккупацияРосcия
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