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Зеленський зустрівся з прем’єром Індії

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 14:47
Зеленський зустрівся з прем’єром Індії
фото: офіс прем'єра індії

Президент Володимир Зеленський у Японії провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Джерело: Офіс президента, Офіс прем'єра Індії

Деталі: За даними УП, Зеленський та Моді говорили про гуманітарне розмінування та мобільні шпиталі, які потрібні Україні.

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Ключовою, як зазначається, була розмова про незаконну депортацію Росією українських дітей, а також докладно обговорили українську формулу миру.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський запросив Індію приєднатися до її реалізації.

Нагадаємо: Раніше Зеленський зустрічався в Японії з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Теми: ЗеленськийІндіявійна
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