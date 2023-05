Зеленський зустрівся з прем’єром Індії

Президент Володимир Зеленський у Японії провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Джерело: Офіс президента, Офіс прем'єра Індії

Деталі: За даними УП, Зеленський та Моді говорили про гуманітарне розмінування та мобільні шпиталі, які потрібні Україні.

PM @narendramodi held talks with President @ZelenskyyUa during the G-7 Summit in Hiroshima. pic.twitter.com/tEk3hWku7a