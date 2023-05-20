Зеленський зустрівся з прем’єром Індії
Субота, 20 травня 2023, 14:47
Президент Володимир Зеленський у Японії провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Джерело: Офіс президента, Офіс прем'єра Індії
Деталі: За даними УП, Зеленський та Моді говорили про гуманітарне розмінування та мобільні шпиталі, які потрібні Україні.
Реклама:
PM @narendramodi held talks with President @ZelenskyyUa during the G-7 Summit in Hiroshima. pic.twitter.com/tEk3hWku7a— PMO India (@PMOIndia) May 20, 2023
Ключовою, як зазначається, була розмова про незаконну депортацію Росією українських дітей, а також докладно обговорили українську формулу миру.
ВІДЕО ДНЯ
Зеленський запросив Індію приєднатися до її реалізації.
Нагадаємо: Раніше Зеленський зустрічався в Японії з прем'єром Британії Ріші Сунаком.