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Зеленский встретился с премьером Индии

Роман ПетренкоСуббота, 20 мая 2023, 14:47
Зеленский встретился с премьером Индии
фото: офис премьера индии

Президент Владимир Зеленский в Японии провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Источник: Офис президента, Офис премьера Индии

Детали: По данным УП, Зеленский и Моди говорили о гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, которые нужны Украине.

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Ключевым, как отмечается, был разговор о незаконной депортации Россией украинских детей, а также подробно обсудили украинскую формулу мира.

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Зеленский пригласил Индию присоединиться к ее реализации.

Напомним: Ранее Зеленский встречался в Японии с премьером Британии Риши Сунаком.

Темы: ЗеленскийИндиявойна
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