Зеленский встретился с премьером Индии
Суббота, 20 мая 2023, 14:47
Президент Владимир Зеленский в Японии провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Источник: Офис президента, Офис премьера Индии
Детали: По данным УП, Зеленский и Моди говорили о гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, которые нужны Украине.
Ключевым, как отмечается, был разговор о незаконной депортации Россией украинских детей, а также подробно обсудили украинскую формулу мира.
PM @narendramodi held talks with President @ZelenskyyUa during the G-7 Summit in Hiroshima. pic.twitter.com/tEk3hWku7a— PMO India (@PMOIndia) May 20, 2023
Зеленский пригласил Индию присоединиться к ее реализации.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: Ранее Зеленский встречался в Японии с премьером Британии Риши Сунаком.