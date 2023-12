Зеленский встретился с премьером Индии

Президент Владимир Зеленский в Японии провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Источник: Офис президента, Офис премьера Индии

Детали: По данным УП, Зеленский и Моди говорили о гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, которые нужны Украине.

Ключевым, как отмечается, был разговор о незаконной депортации Россией украинских детей, а также подробно обсудили украинскую формулу мира.

PM @narendramodi held talks with President @ZelenskyyUa during the G-7 Summit in Hiroshima. pic.twitter.com/tEk3hWku7a