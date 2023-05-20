Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти – Маляр

Попри заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут, оборонці України ще тримають оборону в районі на в’їзді в місто з боку Костянтинівки.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі "Reuters", заява Пригожина

Пряма мова Маляр: "В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична.

Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".

Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор".

Деталі: Череватий також заперечив повну втрату Бахмута.

"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті", – заявив він в інтерв'ю агентству "Reuters".

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Перед тим керівник російської групи найманців "Вагнера" заявив, що його сили взяли місто під повний контроль.

Тиждень тому Пригожин побоювався оточення російських загарбників у Бахмуті через те, що Сили оборони України просунулися на півночі й півдні від Бахмута, за який понад 7 місяців тривають жорстокі бої.

Ще раніше Пригожин погрожував російській владі вивести своїх найманців із Бахмута після 10 травня чи-то передати їхні позиції "кадировцям", але згодом він передумав – і не вивів "вагнерівців" із міста. Однак Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ, і пожалівся на "провал флангів".

Місто Бахмут дуже сильно зруйноване внаслідок атак і штурмів росіян.

Цьому передувало: Євгеній Пригожин не раз заявляв про взяття Бахмута.

10 березня російські окупанти знищили в Бахмуті літак-пам'ятник МіГ-17, який знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби і завдяки якому район називають Літак.