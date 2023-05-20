Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти – Маляр

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 16:58
Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти – Маляр
Зруйнований Бахмут, фото - з Facebook 24 ОМБр імені короля Данила

Попри заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут, оборонці України ще тримають оборону в районі на в’їзді в місто з боку Костянтинівки.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі "Reuters", заява Пригожина

Пряма мова Маляр: "В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. 

Реклама:

Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". 

Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор".

Деталі: Череватий також заперечив повну втрату Бахмута.

ВІДЕО ДНЯ

"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті", – заявив він в інтерв'ю агентству "Reuters".

Перед тим керівник російської групи найманців "Вагнера" заявив, що його сили взяли місто під повний контроль.

Тиждень тому Пригожин побоювався оточення російських загарбників у Бахмуті через те, що Сили оборони України просунулися на півночі й півдні від Бахмута, за який понад 7 місяців тривають жорстокі бої.

Ще раніше Пригожин погрожував російській владі вивести своїх найманців із Бахмута після 10 травня чи-то передати їхні позиції "кадировцям", але згодом він передумав – і не вивів "вагнерівців" із міста. Однак Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ, і пожалівся на "провал флангів".

Місто Бахмут дуже сильно зруйноване внаслідок атак і штурмів росіян.

Цьому передувало: Євгеній Пригожин не раз заявляв про взяття Бахмута. 

10 березня російські окупанти знищили в Бахмуті літак-пам'ятник МіГ-17, який знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби і завдяки якому район називають Літак.

Теми: БахмутДонецька областьвійнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
"Майже 4 роти": озвучили втрати Росії на таврійському напрямку за добу
Генштаб: Найзапекліші бої – за Бахмут і Мар’їнку, наступ росіян у напрямку Білої Гори не мав успіху
Росіяни обстріляли Торецьк із "Граду" – поранили дитину і 5-х дорослих
Армія РФ вдарила по Харкову дроном "Ланцет" і обстріляла Куп’янськ
Останні новини
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
Усі новини...
Реклама: