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Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 21:53
Россия запустила фейк об исчезновении Залужного из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
Анна Маляр, фото из ее Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне придумали фейк об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.

Источник: Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались. 

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Это типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашего войска. По времени действия она очень короткая – от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости". 

Детали: Маляр связала фейк о Залужном с ситуацией в Бахмуте.

"Момент распространения понятен – пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", – заявила заместитель министра обороны. 

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Днем Анна Маляр заявила, что в Бахмуте "ситуация критическая", но украинские войска еще держат оборону в районе Самолет, контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты там и частный сектор.

Темы: ЗалужныйБахмутпропагандаМинобороны
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