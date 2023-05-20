Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне придумали фейк об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.

Источник: Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались.

Реклама:

Это типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашего войска. По времени действия она очень короткая – от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости".

Детали: Маляр связала фейк о Залужном с ситуацией в Бахмуте.

"Момент распространения понятен – пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", – заявила заместитель министра обороны.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Днем Анна Маляр заявила, что в Бахмуте "ситуация критическая", но украинские войска еще держат оборону в районе Самолет, контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты там и частный сектор.