Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне придумали фейк об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.

Источник: Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались.

Это типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашего войска. По времени действия она очень короткая – от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости".

Детали: Маляр связала фейк о Залужном с ситуацией в Бахмуте.

"Момент распространения понятен – пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", – заявила заместитель министра обороны.

Этому предшествовало: Днем Анна Маляр заявила, что в Бахмуте "ситуация критическая", но украинские войска еще держат оборону в районе Самолет, контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты там и частный сектор.