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Зеленський і Байден проведуть зустріч в Японії в неділю

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 01:19
Зеленський і Байден проведуть зустріч в Японії в неділю
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ДЖО БАЙДЕН У ВАШИНГТОНІ, ФОТО ОПУ

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі в неділю 21 травня.

Джерело: CNN

Деталі: Високопоставлений представник адміністрації президента США заявив, що Байден проведе двосторонню зустріч із Зеленським "трохи пізніше 14:00" за місцевим часом (1:00 за київським часом).

Байден, за словами чиновника, "продовжить підтверджувати тверду і рішучу підтримку України з боку США у майбутньому".

Він також вказав на "потужну заяву про єдність" країн G7, які виступили проти вторгнення Росії в Україну на саміті, включаючи санкції та оголошення про спільні зусилля з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Відповідаючи на запитання про те, чи може Китай відіграти певну роль у припиненні війни з Росією, американський чиновник заявив, що США сподіваються, що лідер Китаю Сі Цзіньпін розглядає саміт G7 як сигнал "рішучості".

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що глава Сі і КНР винесуть з того, що вони тут побачили, ...що існує величезна рішучість продовжувати підтримувати Україну, як продовжує говорити G7, стільки, скільки буде потрібно, і що Китай може відіграти значущу роль у допомозі закінчити цю війну".

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До складу G7 входять найбільш розвинені індустріальні демократії світу: США, Франція, Німеччина, Великобританія, Канада, Японія та Італія. Токіо також запросив на зустрічі кілька інших зростаючих економічних потуг і регіональних гравців.

Нагадаємо: 

  • Президент США Джо Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $375 мільйонів після зустрічі у найближчі вихідні з Володимиром Зеленським на саміті лідерів G7 в японському місті Хіросіма.

Теми: БайденЗеленськийвійна
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