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Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ И ДЖО БАЙДЕН В ВАШИНГТОНЕ, ФОТО ОПУ

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме в воскресенье 21 мая.

Источник: CNN

Детали: Высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что Байден проведет двустороннюю встречу с Зеленским "чуть позже 14:00" по местному времени (1:00 по киевскому времени).

Байден, по словам чиновника, "продолжит подтверждать твердую и решительную поддержку Украины со стороны США в будущем".

Он также указал на "мощное заявление о единстве" стран G7, которые выступили против вторжения России в Украину на саммите на этой неделе, включая санкции и объявление о совместных усилиях по подготовке украинских пилотов на самолетах F-16.

Отвечая на вопрос о том, может ли Китай сыграть определенную роль в прекращении войны с Россией, американский чиновник заявил, что США надеются, что лидер Китая Си Цзиньпин рассматривает саммит G7 как сигнал "решимости".

Прямая речь: "Мы надеемся, что глава Си и КНР вынесут из того, что они здесь увидели, ...что существует огромная решимость продолжать поддерживать Украину, как продолжает говорить G7, столько, сколько потребуется, и что Китай может сыграть значимую роль в помощи закончить эту войну".

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В состав G7 входят наиболее развитые индустриальные демократии мира: США, Франция, Германия, Великобритания, Канада, Япония и Италия. Токио также пригласил на встречи несколько других растущих экономических потуг и региональных игроков.

Напомним: 

  • Президент США Джо Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $375 миллионов после встречи в ближайшие выходные с Владимиром Зеленским на саммите лидеров G7 в японском городе Хиросима.

Темы: БайденЗеленскийвойна
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