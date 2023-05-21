Бої за Бахмут не припиняються – Генштаб

Український Генштаб повідомляє, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, а бої за місто Бахмут – не припиняються.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Загалом, протягом минулої доби, відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка".

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.

Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів, артилерійських та мінометних обстрілів в районах населених пунктів Харківської та Луганської областей.

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На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії також у напрямку Білої Гори.

Ворог завдав ракетних ударів в районах Слов'янська, Краматорська, Дружківки та авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов'янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверногл, успіху не мав.

Минулої доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки.

Ворог завдав авіаударів в районах Красногорівки та Мар’їнки. В той же час, ворожих артобстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, але здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога.