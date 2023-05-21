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Бои за Бахмут не прекращаются – Генштаб

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 07:02
Бои за Бахмут не прекращаются – Генштаб
фото: Генштаб

Украинский Генштаб сообщает, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, а бои за город Бахмут – не прекращаются.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В общем, за прошедшие сутки, состоялось 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение.

За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары, артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

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На Лиманском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия также в направлении Белой Горы.

Враг нанес ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и авиационные удары в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалиново, Авдеевки, Северногл, успеха не имел.

За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны в очередной раз отбили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.

Враг нанес авиаудары в районах Красногоровки и Марьинки. В то же время, вражеским артобстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Новоукраинка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, но совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также уничтожено 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.

Темы: ГенштабБахмут
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