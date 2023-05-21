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Прикордонники в Бахмуті ліквідували осередки окупантів, які планували йти в наступ

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 16:58
Прикордонники в Бахмуті ліквідували осередки окупантів, які планували йти в наступ
операція прикордонників у Бахмуті, скріншот відео ДПСУ

Прикордонники ліквідували осередки загарбників у Бахмуті, які планували перейти в наступ.

Джерело: Державна прикордонна служба України

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Дослівно: "Мінометники та аеророзвідники ДПСУ ліквідували осередки загарбників у Бахмуті, які планували перейти в наступ.

Відслідкувавши місце накопичення й дочекавшись зосередження певної кількості окупантів у руїнах, наші бійці відпрацювали мінометами.

Противник втратив цілу штурмову групу: 7 двохсотих і 4 трьохсотих. Так атакувальний план і зірвався".

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Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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