Прикордонники в Бахмуті ліквідували осередки окупантів, які планували йти в наступ
Неділя, 21 травня 2023, 16:58
Прикордонники ліквідували осередки загарбників у Бахмуті, які планували перейти в наступ.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Мінометники та аеророзвідники ДПСУ ліквідували осередки загарбників у Бахмуті, які планували перейти в наступ.
Відслідкувавши місце накопичення й дочекавшись зосередження певної кількості окупантів у руїнах, наші бійці відпрацювали мінометами.
Противник втратив цілу штурмову групу: 7 двохсотих і 4 трьохсотих. Так атакувальний план і зірвався".