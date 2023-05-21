Пограничники в Бахмуте ликвидировали ячейки оккупантов, которые планировали идти в наступление
Воскресенье, 21 мая 2023, 16:58
Пограничники ликвидировали ячейки захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
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Дословно: "Минометчики и аэроразведчики ГПСУ ликвидировали ячейки захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.
Отследив место накопления и дождавшись сосредоточения определенного количества оккупантов в руинах, наши бойцы отработали минометами.
Противник потерял целую штурмовую группу: 7 двухсотых и 4 трехсотых. Так атакующий план и сорвался".
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