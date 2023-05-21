Пограничники в Бахмуте ликвидировали ячейки оккупантов, которые планировали идти в наступление

операция пограничников в Бахмуте, скриншот видео ГПСУ

Пограничники ликвидировали ячейки захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Минометчики и аэроразведчики ГПСУ ликвидировали ячейки захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.

Отследив место накопления и дождавшись сосредоточения определенного количества оккупантов в руинах, наши бойцы отработали минометами.

Противник потерял целую штурмовую группу: 7 двухсотых и 4 трехсотых. Так атакующий план и сорвался".