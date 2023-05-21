Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники в Бахмуте ликвидировали ячейки оккупантов, которые планировали идти в наступление

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 16:58
Пограничники в Бахмуте ликвидировали ячейки оккупантов, которые планировали идти в наступление
операция пограничников в Бахмуте, скриншот видео ГПСУ

Пограничники ликвидировали ячейки захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Реклама:

Дословно: "Минометчики и аэроразведчики ГПСУ ликвидировали ячейки захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.

Отследив место накопления и дождавшись сосредоточения определенного количества оккупантов в руинах, наши бойцы отработали минометами.

Противник потерял целую штурмовую группу: 7 двухсотых и 4 трехсотых. Так атакующий план и сорвался".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутПограничная службавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Бахмут
Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: