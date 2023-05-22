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Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 00:41
Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник
Збитий ворожий безпілотник. Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили протиповітряної оборони ввечері 21 травня збили над Чорним морем ударний безпілотник, спрямований росіянами на Одещину.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "На Одещину ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем".

Деталі: В ОК "Південь" також повідомили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

"Рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації дуже високий", – зазначили у командуванні.

Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі під час повітряної тривоги.

Теми: безпілотникиППООдеська область
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