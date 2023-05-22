Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 00:41
Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник
Збитий ворожий безпілотник. Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили протиповітряної оборони ввечері 21 травня збили над Чорним морем ударний безпілотник, спрямований росіянами на Одещину.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "На Одещину ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем".

Реклама:

Деталі: В ОК "Південь" також повідомили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

"Рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації дуже високий", – зазначили у командуванні.

Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі під час повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникиППООдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
безпілотники
Атака на аеродром у Пскові була з РФ: ЗМІ показали момент удару
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
"Бавовна" на День знань: під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет – джерело
Останні новини
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
Усі новини...
Реклама: