Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник
Понеділок, 22 травня 2023, 00:41
Сили протиповітряної оборони ввечері 21 травня збили над Чорним морем ударний безпілотник, спрямований росіянами на Одещину.
Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно: "На Одещину ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем".
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Деталі: В ОК "Південь" також повідомили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".
"Рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації дуже високий", – зазначили у командуванні.
Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі під час повітряної тривоги.
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