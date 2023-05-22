Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник

Сили протиповітряної оборони ввечері 21 травня збили над Чорним морем ударний безпілотник, спрямований росіянами на Одещину.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "На Одещину ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем".

Деталі: В ОК "Південь" також повідомили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі наразі знаходяться 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

"Рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації дуже високий", – зазначили у командуванні.

Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі під час повітряної тривоги.