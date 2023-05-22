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Силы ПВО сбили над Одесской областью вражеский беспилотник

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 00:41
Силы ПВО сбили над Одесской областью вражеский беспилотник
Сбитый вражеский беспилотник. Иллюстративное Фото Генштаба ВСУ

Силы противовоздушной обороны вечером 21 мая сбили над Черным морем ударный беспилотник, направленный россиянами в Одесскую область.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "В Одесскую область враг направил ударный беспилотный летательный аппарат. Силами противовоздушной обороны он был уничтожен над морем".

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Детали: В ОК "Юг" также сообщили, что на боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".

"Уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации очень высокий", – отметили в командовании.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе во время воздушной тревоги.

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Темы: беспилотникиПВООдесская область
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