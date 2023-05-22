Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти змушують заарештованих у Запорізькій області чоловіків вступали до армії РФ – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 03:26
Окупанти змушують заарештованих у Запорізькій області чоловіків вступали до армії РФ – ЦНС
РОСІЙСЬКІ МОБІЛІЗОВАНІ. ФОТО RG.RU

На окупованих територіях Запорізької області загарбники арештовують чоловіків, щоби потім під тиском змушувати їх вступали до лав армії РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоби потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Реклама:

Чоловіків арештовують з найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з РФ ув’язнені, які погодилися воювати на боці Росії. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії".

Нагадаємо: За даними Генерального штабу ЗСУ, у Херсонській області ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ.

Теми: Запорізька областьокупаціямобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Запорізька область
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: