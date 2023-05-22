Окупанти змушують заарештованих у Запорізькій області чоловіків вступали до армії РФ – ЦНС

На окупованих територіях Запорізької області загарбники арештовують чоловіків, щоби потім під тиском змушувати їх вступали до лав армії РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоби потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Чоловіків арештовують з найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з РФ ув’язнені, які погодилися воювати на боці Росії. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії".

Нагадаємо: За даними Генерального штабу ЗСУ, у Херсонській області ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ.