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Окупанти змушують заарештованих у Запорізькій області чоловіків вступали до армії РФ – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 03:26
Окупанти змушують заарештованих у Запорізькій області чоловіків вступали до армії РФ – ЦНС
РОСІЙСЬКІ МОБІЛІЗОВАНІ. ФОТО RG.RU

На окупованих територіях Запорізької області загарбники арештовують чоловіків, щоби потім під тиском змушувати їх вступали до лав армії РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоби потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Чоловіків арештовують з найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з РФ ув’язнені, які погодилися воювати на боці Росії. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії".

Нагадаємо: За даними Генерального штабу ЗСУ, у Херсонській області ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ.

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Теми: Запорізька областьокупаціямобілізація
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