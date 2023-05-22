Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты заставляют арестованных в Запорожской области мужчин вступать в армию РФ – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 03:26
Оккупанты заставляют арестованных в Запорожской области мужчин вступать в армию РФ – ЦНС
РОССИЙСКИЕ МОБИЛИЗОВАННЫЕ. ФОТО RG.RU

На оккупированных территориях Запорожской области захватчики арестовывают мужчин, чтобы потом под давлением заставлять их вступать в ряды армии РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Мужчин арестовывают по малейшему поводу, в частности, за нарушение комендантского часа, который установила оккупационная администрация. После этого задержанных отвозят в полевые лагеря, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, которые согласились воевать на стороне России. Преступники оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в оккупационной армии".

Напомним: По данным Генерального штаба ВСУ, в Херсонской области враг принудительно мобилизует мужчин, которые получили гражданство РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьоккупациямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
Запорожская область
В Запорожской области оккупанты переоборудуют школы на госпитали – Генштаб
Оккупанты заявили о взрывах в Токмаке
На оккупированные территории Запорожской области прибыли "кадыровцы" – ЦНС
Последние новости
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
10:14
ОВА: под обстрелом России за сутки были девять областей
Все новости...
Реклама: