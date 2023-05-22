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Оккупанты заставляют арестованных в Запорожской области мужчин вступать в армию РФ – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 03:26
Оккупанты заставляют арестованных в Запорожской области мужчин вступать в армию РФ – ЦНС
РОССИЙСКИЕ МОБИЛИЗОВАННЫЕ. ФОТО RG.RU

На оккупированных территориях Запорожской области захватчики арестовывают мужчин, чтобы потом под давлением заставлять их вступать в ряды армии РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

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Мужчин арестовывают по малейшему поводу, в частности, за нарушение комендантского часа, который установила оккупационная администрация. После этого задержанных отвозят в полевые лагеря, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, которые согласились воевать на стороне России. Преступники оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в оккупационной армии".

Напомним: По данным Генерального штаба ВСУ, в Херсонской области враг принудительно мобилизует мужчин, которые получили гражданство РФ.

Темы: Запорожская областьоккупациямобилизация
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