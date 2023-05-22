Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Вагнер" навряд чи зможе продовжувати бої за межами Бахмута – ISW

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 05:15
Вагнер навряд чи зможе продовжувати бої за межами Бахмута – ISW
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Найманці "Вагнера" утримують західні адміністративні кордони Бахмута, в той час як українські сили продовжують зосереджуватися на контратаках на околицях міста. Виснажені боями сили "Вагнера" навряд чи зможуть продовжувати наступальні операції за межами Бахмута, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті наголосили, що, за інформацією українських військових, вони контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504.

Реклама:

ISW вважає повідомлення українських сил мовчазним визнанням того, що російські сили контролюють решту західної та північно-західної частини Бахмута, якщо не весь Бахмут.

Дослівно: "Заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім тих, що прилягають до двох трас, що ведуть до міста. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 21 травня, видно, як сили "Вагнера" піднімають російський і "вагнерівський" прапори над житловим будинком на заході Бахмута.

Ймовірне захоплення "Вагнером" останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на триваючі українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на український контроль над наземними лініями зв'язку навколо міста, до яких виснажені сили "Вагнера" мали б дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції.

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська, ймовірно, потребуватимуть додаткового підкріплення для утримання міста Бахмут та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках. ISW зафіксувала артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (раніше була помічена в районі Авдіївки), які тепер діють на Бахмутському напрямку".

Більше деталей: ISW раніше прогнозував, що наступальні операції "Вагнера", ймовірно, досягнуть кульмінації після місяців виснажливих міських боїв, та малоймовірно, що "Вагнер" продовжуватиме бойові дії за межами Бахмута у нинішньому виснаженому стані.

Дослівно: "Сили "Вагнера" отримали можливість продовжувати наступальні операції у Бахмуті, оскільки російські регулярні війська взяли на себе відповідальність за фланги Бахмута, що дозволило їм зосередитися на міських боях. "Вагнер" почав демонструвати ознаки того, що не зможе продовжувати наступальні операції за межами Бахмута з кінця грудня 2022 року.

Російські регулярні війська, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи на північ у бік Слов'янська на тлі українських контратак у Бахмутському районі.

Російські регулярні війська будуть ще менш схильні до наступальних операцій, якщо засновник "Вагнера" Євген Пригожин виконає свій намір вивести персонал ПВК з Бахмута 25 травня.

Наразі незрозуміло, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що наприкінці місяця Пригожин перекине сили "Вагнера" на інший "критичний" фронт. Російські війська зіткнулися з подібною кульмінацією після атак піхоти з високим рівнем виснаження в Сєвєродонецьку та Лисичанську в червні-липні 2022 року".

Що цьому передувало:

  • Президент Володимир Зеленський у Японії уточнив свої слова про Бахмут, наголосивши, що станом 21 травня місто повністю точно не захоплене росіянами.
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, що дає змогу знищувати окупантів.

Теми: БахмутВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Військові показали фото й відео зі зруйнованого Бахмута
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області
У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: