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Зеленський запевнив: Бахмут станом на зараз не захоплений Росією

Роман ПетренкоНеділя, 21 травня 2023, 13:46
Зеленський запевнив: Бахмут станом на зараз не захоплений Росією
зеленський у хіросімі, скріншот

Президент Володимир Зеленський у Японії уточнив свої слова про Бахмут, наголосивши, що станом на зараз місто повністю точно не захоплене росіянами.

Джерело: Зеленський під час пресконференції у Хіросімі

Пряма мова Зеленського: "Ми тримаємося і воюємо завдяки мужності наших воїнів та своєму розуму.

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Ми не кидаємо людей вмирати, для нас люди — це скарб, це найголовніше, що у нас є.

Немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається у Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого все це робиться.

Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових... але ми розуміємо, що ще трошки, і ми будемо перемагати...

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Сьогодні військові виконують дуже важливі завдання, вони знаходяться у Бахмуті, в яких точках – я не ділитимусь, але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому бути не може".

Довідково: Журналісти попросили уточнити відповідь Зеленського, оскільки вранці у неділю президент відповів, що Бахмут не захоплений окупантами, але провідні міжнародні ЗМІ подумали, що сказав, що "ЗСУ не контролюють Бахмут".

Теми: БахмутЗеленськийвійна
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