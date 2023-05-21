ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення, росіянам доводиться оборонятися – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, щоб дає змогу знищувати окупантів.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

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Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті.

Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись".

Деталі: Маляр вкотре нагадала, що українці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак".

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Нагадаємо: Бахмут Донецької області фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.