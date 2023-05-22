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Нічна атака на Дніпропетровщину: знищено 15 безпілотників і 4 ракети, є руйнування і поранені

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 07:56
Нічна атака на Дніпропетровщину: знищено 15 безпілотників і 4 ракети, є руйнування і поранені
Руйнування на Дніпропетровщині. Фото з Telegram Лисака

Під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область вночі 22 травня сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети. Внаслідок "прильотів" пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі, постраждали 8 людей, 3 із них – госпіталізовані.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети".

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Деталі: Очільник ОВА також повідомив про наслідки "прильотів":

  • У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних і легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені, побиті 25 приватних машин та 2 автобуси.
  • Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі, понівечені 3 будівлі.
  • Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Також там виявили уламки ракети. Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні. Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.

Нагадаємо: Вночі 22 травня у Дніпрі пролунало щонайменше 40 вибухів.

Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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