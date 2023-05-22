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Ночная атака на Днепропетровщину: уничтожено 15 беспилотников и 4 ракеты, есть разрушения и раненые

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 07:56
Ночная атака на Днепропетровщину: уничтожено 15 беспилотников и 4 ракеты, есть разрушения и раненые
Разрушения на Днепропетровщине. Фото из Telegram Лысака

Во время воздушной атаки россиян на Днепропетровскую область ночью 22 мая силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. В результате "прилетов" повреждены жилые помещения, здания частного предприятия и автомобили, пострадали 8 человек, 3 из них – госпитализированы.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью защитники из ПвК "Восток" сбили над нашей областью 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты".

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Детали: Глава ОВА также сообщил о последствиях "прилетов":

  • В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники повреждены, побиты 25 частных машин и 2 автобуса.
  • Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре, изуродованы 3 здания.
  • В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Также там обнаружили обломки ракеты. Пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

Напомним: Ночью 22 мая в Днепре прогремело по меньшей мере 40 взрывов.

Темы: Днепропетровская областьобстрел
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