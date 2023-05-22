20 ударних БПЛА та 4 чотири крилаті ракети знищили Повітряні сили уночі 22 травня
Понеділок, 22 травня 2023, 08:45
Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно Повітряні сили: "Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed"".
Деталі: Повідомляється, що загалом росіяни атакували Україну 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131".
Зокрема, загарбники випустили:
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- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків Азовського моря та Курської області;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;
- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область вночі 22 травня сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети.
- Внаслідок "прильотів" в області пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі, постраждали 8 людей, 3 з них – госпіталізовані.