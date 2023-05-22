20 ударных БПЛА и 4 четыре крылатые ракеты уничтожили Воздушные силы ночью 22 мая

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр, выпустив 16 ракет различного типа и 20 "Шахедов" − все беспилотники и 4 крылатые ракеты Воздушные силы сбили.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожено 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed"".

Детали: Сообщается, что в общем россияне атаковали Украину 16-ю ракетами различных типов и 20-ю ударными дронами "Shahed-136/131".

В частности, захватчики выпустили:

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 из оккупированной территории Запорожской области;

20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что во время воздушной атаки россиян на Днепропетровскую область ночью 22 мая силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты.

В результате "прилетов" повреждены жилые помещения, здания частного предприятия и автомобили, пострадали 8 человек, 3 из них – госпитализированы.