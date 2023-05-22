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20 ударных БПЛА и 4 четыре крылатые ракеты уничтожили Воздушные силы ночью 22 мая

Ирина БалачукПонедельник, 22 мая 2023, 08:45
20 ударных БПЛА и 4 четыре крылатые ракеты уничтожили Воздушные силы ночью 22 мая
Инфографика из Telegram Воздушных сил ВСУ

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр, выпустив 16 ракет различного типа и 20 "Шахедов" − все беспилотники и 4 крылатые ракеты Воздушные силы сбили.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожено 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed"".

Детали: Сообщается, что в общем россияне атаковали Украину 16-ю ракетами различных типов и 20-ю ударными дронами "Shahed-136/131".

В частности, захватчики выпустили:

  • 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;
  • 5 крылатых ракет Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений Азовского моря и Курской области;
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
  • 5 зенитных управляемых ракет С-300 из оккупированной территории Запорожской области;
  • 20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что во время воздушной атаки россиян на Днепропетровскую область ночью 22 мая силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты.
  • В результате "прилетов" повреждены жилые помещения, здания частного предприятия и автомобили, пострадали 8 человек, 3 из них – госпитализированы.

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Темы: ПВОВоздушные силы ВСУбеспилотникивойна
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