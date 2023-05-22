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Російський Су-35 "негативно злетів" на Херсонщині − Повітряні сили

Ірина БалачукПонеділок, 22 травня 2023, 09:06
Російський Су-35 негативно злетів на Херсонщині − Повітряні сили
Російський Су-35. Фото mil.in.ua

Російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-35 знищили у Херсонській області увечері 21 травня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35!"

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Деталі: Зазначається, що обставини "утилізації" російського літака уточнюються.

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Теми: винищувачіРосіяХерсонська область
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