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Российский Су-35 "отрицательно взлетел" на Херсонщине − Воздушные силы

Ирина БалачукПонедельник, 22 мая 2023, 09:06
Российский Су-35 отрицательно взлетел на Херсонщине − Воздушные силы
Российский Су-35. Фото mil.in.ua

Российский многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-35 уничтожили в Херсонской области вечером 21 мая.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины на Херсонщине "отрицательно взлетел" российский истребитель Су-35!"

Детали: Отмечается, что обстоятельства "утилизации" российского самолета уточняются.

Предыстория:

Темы: истребителиРосcияХерсонская область
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