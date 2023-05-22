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ЗМІ: Машина Кирила потрапила в ДТП у Москві. Пропаганда заперечує

Ірина БалачукПонеділок, 22 травня 2023, 10:26
ЗМІ: Машина Кирила потрапила в ДТП у Москві. Пропаганда заперечує
Фото з Telegram-каналу Mash

Одразу кілька російських Telegram-каналів повідомили про те, що в Москві потрапив в аварію автомобіль, Aurus, який, можливо, належить патріарху Кирилу.

Джерело: канали Astra, Baza, Shot у Telegram, російські пропагандистські видання "РИА Новости", РБК, російський "Інтерфакс" 

Дослівно Astra: "Автомобіль Aurus, що, можливо, належить патріарху Кирилу, потрапив у ДТП у центрі Москви.

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Хто перебував в авто − невідомо. Кремлівські ЗМІ пишуть, що машина належить патріарху Кирилу. Інформація офіційно не підтверджена".

Деталі: Схожі повідомлення також опублікували інші пабліки. База повідомляє, що, аварія сталася о 6:30 ранку на перетині проспекту Миру і Лікарняного провулка. Автомобіль "Вольво" виїжджав з провулка, коли в нього врізався "Аурус".

Унаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася.

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База пише, що за попередніми даними, машина Aurus закріплена за патріархом Кирилом, але чи був він сам в автомобілі − поки невідомо.

Пабліки також поширили фото і відео з місця аварії.

Водночас російський "Інтерфакс" із посиланням на джерело в РПЦ повідомив, що інформація ЗМІ про аварію з машиною патріарха Кирила не відповідає дійсності.

За словами співрозмовника, нібито станом на 9:50 автомобіль Aurus із патріархом Кирилом під'їжджав до храму Христа Спасителя.

Теми: РосіяКирило
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