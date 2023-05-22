ЗМІ: Машина Кирила потрапила в ДТП у Москві. Пропаганда заперечує
Одразу кілька російських Telegram-каналів повідомили про те, що в Москві потрапив в аварію автомобіль, Aurus, який, можливо, належить патріарху Кирилу.
Джерело: канали Astra, Baza, Shot у Telegram, російські пропагандистські видання "РИА Новости", РБК, російський "Інтерфакс"
Дослівно Astra: "Автомобіль Aurus, що, можливо, належить патріарху Кирилу, потрапив у ДТП у центрі Москви.
Хто перебував в авто − невідомо. Кремлівські ЗМІ пишуть, що машина належить патріарху Кирилу. Інформація офіційно не підтверджена".
Деталі: Схожі повідомлення також опублікували інші пабліки. База повідомляє, що, аварія сталася о 6:30 ранку на перетині проспекту Миру і Лікарняного провулка. Автомобіль "Вольво" виїжджав з провулка, коли в нього врізався "Аурус".
Унаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася.
РосЗМІ опублікували фото і відео аварії в центрі Москви, кажуть, що одна машина зареєстрована на патріарха РПЦ Кирила, але чи був він сам в авто − невідомо; пропагандисти цю інформацію заперечують. Відео з Telegram-каналу Shot pic.twitter.com/VnosN2DHY7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 22, 2023ВІДЕО ДНЯ
База пише, що за попередніми даними, машина Aurus закріплена за патріархом Кирилом, але чи був він сам в автомобілі − поки невідомо.
Пабліки також поширили фото і відео з місця аварії.
Ще одне відео з Москви, де, за даними росЗМІ потрапив у ДТП автомобіль, зареєстрований на патріарха Кирила. Момент зіткнення. Відео з Telegram-каналу Shot pic.twitter.com/jBxxoSiMwF— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 22, 2023
Водночас російський "Інтерфакс" із посиланням на джерело в РПЦ повідомив, що інформація ЗМІ про аварію з машиною патріарха Кирила не відповідає дійсності.
За словами співрозмовника, нібито станом на 9:50 автомобіль Aurus із патріархом Кирилом під'їжджав до храму Христа Спасителя.