СМИ: Машина Кирилла попала в ДТП в Москве. Пропаганда отрицает

Сразу несколько российских Telegram-каналов сообщили о том, что в Москве попал в аварию автомобиль, Aurus, возможно, принадлежащий патриарху Кириллу.

Источник: каналы Astra, Baza, Shot в Telegram, российские пропагандистские издания "РИА Новости", РБК, российский "Интерфакс"

Дословно Astra: "Автомобиль Aurus, возможно, принадлежащий патриарху Кириллу, попал в ДТП в центре Москвы.



Кто находился в авто − неизвестно. Кремлевские СМИ пишут, что машина принадлежит патриарху Кириллу. Информация официально не подтверждена".

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Детали: Похожие сообщения также опубликовали другие паблики. База сообщает, что, авария произошла в 6:30 утра на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль "Вольво" выезжал из переулка, когда в него врезался "Аурус".

В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

РосЗМІ опублікували фото і відео аварії в центрі Москви, кажуть, що одна машина зареєстрована на патріарха РПЦ Кирила, але чи був він сам в авто − невідомо; пропагандисти цю інформацію заперечують. Відео з Telegram-каналу Shot pic.twitter.com/VnosN2DHY7 ВИДЕО ДНЯ May 22, 2023

База пишет, что по предварительным данным, машина Aurus закреплена за патриархом Кириллом, но был ли он сам в автомобиле − пока неизвестно.

Паблики также распространили фото и видео с места аварии.

Ще одне відео з Москви, де, за даними росЗМІ потрапив у ДТП автомобіль, зареєстрований на патріарха Кирила. Момент зіткнення. Відео з Telegram-каналу Shot pic.twitter.com/jBxxoSiMwF — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 22, 2023

Вместе с тем российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в РПЦ сообщил, что информация СМИ об аварии с машиной патриарха Кирилла не соответствует действительности.

По словам собеседника, якобы по состоянию на 9:50 автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжал к храму Христа Спасителя.