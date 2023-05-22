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СМИ: Машина Кирилла попала в ДТП в Москве. Пропаганда отрицает

Ирина БалачукПонедельник, 22 мая 2023, 10:26
СМИ: Машина Кирилла попала в ДТП в Москве. Пропаганда отрицает
Фото из Telegram-канала Mash

Сразу несколько российских Telegram-каналов сообщили о том, что в Москве попал в аварию автомобиль, Aurus, возможно, принадлежащий патриарху Кириллу.

Источник: каналы Astra, Baza, Shot в Telegram, российские пропагандистские издания "РИА Новости", РБК, российский "Интерфакс"  

Дословно Astra: "Автомобиль Aurus, возможно, принадлежащий патриарху Кириллу, попал в ДТП в центре Москвы.

Кто находился в авто − неизвестно. Кремлевские СМИ пишут, что машина принадлежит патриарху Кириллу. Информация официально не подтверждена".

Детали: Похожие сообщения также опубликовали другие паблики. База сообщает, что, авария произошла в 6:30 утра на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль "Вольво" выезжал из переулка, когда в него врезался "Аурус".

В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

База пишет, что по предварительным данным, машина Aurus закреплена за патриархом Кириллом, но был ли он сам в автомобиле − пока неизвестно.

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Паблики также распространили фото и видео с места аварии.

Вместе с тем российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в РПЦ сообщил, что информация СМИ об аварии с машиной патриарха Кирилла не соответствует действительности.

По словам собеседника, якобы по состоянию на 9:50 автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжал к храму Христа Спасителя.

Темы: РосcияКирилл
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