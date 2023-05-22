Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Машина Кирилла попала в ДТП в Москве. Пропаганда отрицает

Ирина БалачукПонедельник, 22 мая 2023, 10:26
СМИ: Машина Кирилла попала в ДТП в Москве. Пропаганда отрицает
Фото из Telegram-канала Mash

Сразу несколько российских Telegram-каналов сообщили о том, что в Москве попал в аварию автомобиль, Aurus, возможно, принадлежащий патриарху Кириллу.

Источник: каналы Astra, Baza, Shot в Telegram, российские пропагандистские издания "РИА Новости", РБК, российский "Интерфакс"  

Дословно Astra: "Автомобиль Aurus, возможно, принадлежащий патриарху Кириллу, попал в ДТП в центре Москвы.

Кто находился в авто − неизвестно. Кремлевские СМИ пишут, что машина принадлежит патриарху Кириллу. Информация официально не подтверждена".

Реклама:

Детали: Похожие сообщения также опубликовали другие паблики. База сообщает, что, авария произошла в 6:30 утра на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль "Вольво" выезжал из переулка, когда в него врезался "Аурус".

В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

База пишет, что по предварительным данным, машина Aurus закреплена за патриархом Кириллом, но был ли он сам в автомобиле − пока неизвестно.

Паблики также распространили фото и видео с места аварии.

Вместе с тем российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в РПЦ сообщил, что информация СМИ об аварии с машиной патриарха Кирилла не соответствует действительности.

По словам собеседника, якобы по состоянию на 9:50 автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжал к храму Христа Спасителя.

Темы: РосcияКирилл
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
Пять украинских кейсов для порабощенных народов Росии
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: